OM - MHSC (3-1) : Payet traite Villas-Boas de « fou », il lui répond !

André Villas-Boas a fait un choix fort hier en laissant Dimitri Payet sur le banc face au MHSC. Bien lui en a pris puisque l’OM s’est imposé avec notamment un but de son remplaçant Nemanja Radonjic (3-1).

Entré en seconde période, Payet a également apporté son écot en faisant trembler les filets et en se permettant un message osé à son entraîneur. « T’es un fou toi », a décrypté RMC Sport en expliquant que le Réunionnais était froissé par sa décision de lui faire démarrer la rencontre parmi les remplaçants.

Villas-Boas a répondu à cette pique à sa manière en expliquant son choix de départ. « On avait testé une option avec Radonjic, Dim n’était pas satisfait, mais il entre et marque, ce but va l’aider, a-t-il analysé en conférence de presse. La décision de départ est dure, mais il est très important pour nous, je veux l’aider à retrouver son niveau de la saison dernière. »