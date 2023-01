OM, Nantes, RC Lens, LOSC, OGC Nice, Reims : l’équipe type de la 19e journée de L1

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Vainqueur autoritaire du FC Lorient samedi à l’Orange Vélodrome (3-1), l’OM continue de suivre le rythme imprimé par le PSG et le RC Lens en plaçant trois de ses joueurs dans l’équipe type : Jordan Veretout, Sead Kolasinac et Valentin Rongier. Le Sang et Or Przemyslaw Frankowski est également là suite à son but sur penalty contre l’AJ Auxerre (1-0). Alban Lafont, impérial au FC Nantes à la Mosson (3-0) et le Rémois Emmanuel Agbadou et complètent la défense.

Le LOSC en force

Au milieu, le Monégasque Krépin Diatta et le Lillois Jonathan David ont fait fort contre l’AC Ajaccio (7-1) et l’ESTAC (5-1). En attaque, le triplé de Wissam Ben Yedder et le doublé de Mohamed Bayo ont été récompensés. Tout comme Paulo Fonseca, coach du week-end.

🗞Trois marseillais sont dans @lequipe type de la 19e journée de Ligue 1 : Sead Kolasinac, Valentin Rongier et Jordan Veretout 💪🏼

L’OM est également la meilleure équipe du week-end. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/jIbFIpuHDB — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 15, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur