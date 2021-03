OM - OL (1-1) : Pierre Ménès règle sèchement la polémique arbitrale

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 8èmes de finale

L’Olympico a accouché d’une souris. Ni l’OM ni l’OL n’ont en effet été capables de s’imposer hier au Vélodrome dans le choc de la 27e journée de Ligue 1 (1-1). Si Karl Toko Ekambi a ouvert le score et pensait avoir mis les Gones sur les bons rails, Arkadiusz Milik a remis les compteurs à égalité sur penalty.

Le penalty est bien pas la décision de Benoît Millot qui a le plus fait parler après la rencontre, en plus de l’expulsion de Lucas Paqueta, qui a écopé d’un carton jaune pour avoir fait main dans la surface sur l’action amenant la sentence. Pierre Ménès a tranché ce litige qui a sans doute changé le cours du match.

« Règlement… »

« L’OL avait tout fait pour se rendre le match facile en ouvrant le score par Toko-Ekambi, mais s’est endormi au lieu d’enfoncer le clou, jusqu’à ce penalty concédé juste avant la pause et qui a fait débat sur le plateau du CFC, a-t-il analysé sur son blog. En fait, on se rend compte que les arbitres sont prisonniers d’un règlement inepte et qui change en permanence, ce qui rend leurs décisions complètement illisibles. Et le plus énervant c’est que Paqueta, qui prend le ballon dans le ventre avant qu’il ne touche son bras, récolte un jaune là-dessus. Encore le règlement… »