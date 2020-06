OM, OL : Adil Rami massacre Rudi Garcia en une phrase !

Rudi Garcia ne s’est pas fait que des amis à l’OM. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à se repasser en boucle les propos de Dimitri Payet précédant l’Olympico de la saison écoulée à l’Orange Vélodrome.

À l’époque, le milieu offensif de l’OM n’avait pas mâché ses mots à l’encontre de son ancien entraîneur, qui l’avait énormément surpris en s’engageant à l’OL à l’automne dernier. D’autres coéquipiers de Payet ont été moins offensifs mais leurs paroles ont également dénoté une certaine amertume envers l’ancien coach du LOSC.

Adil Rami parle peu depuis son départ fracassant de l’OM l’été dernier. Quand c’est le cas, le champion du monde frappe fort. Alors qu’il jouait au jeu FIFA 20 en live sur Twitch, le défenseur central de 34 ans lui a ainsi asséné un tacle appuyé. « Il n’y a pas de jeu, il n’y a pas d’âme. On dirait que c’est Rudi Garcia l’entraîneur », a ainsi lâché l’ancien compagnon de Pamela Anderson en parlant de son équipe alors qu’il perdait son match (0-2).

Mbaye #Niang is getting closer to #OlympiqueMarseille. Talks ongoing between #OM and #Rennes to finalize the deal. For him is ready 5-years contract with a wages of €2,5M a year. #transfers https://t.co/8uWRNi7OPt

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2020