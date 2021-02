OM – OL : ce Marseillais qui veut briser Lyon dans la course au titre

Zapping But! Football Club CIES : le top 10 des attaquants les plus chers

Dimanche (21 heures, sur Canal+), l'OM reçoit l'OL dans le très attendu Olympico. Si, après 27 journées, Marseille a déjà rendu les armes dans la course au titre, ce n'est pas encore le cas de Lyon, dans les roues de Lille à la deuxième place et devant le PSG. Forcément, pour les Gones, le déplacement au Vélodrome sera important alors que les Dogues et les Parisiens auront joué plus dans le week-end.

« Si on peut les priver de gagner le championnat... »

Du côté de l'OM, au delà de la course à la cinquième place, qualificative pour la nouvelle Ligue Europa Conférence, il y a un deuxième enjeu particulier : faire pleurer un rival historique. Arrivé cet été sur la Canebière, l'ancien havrais Pape Gueye a déjà bien compris ce que représente un OM – OL en Provence.

« S’il y a une victoire, ça peut être un bon déclic pour la fin de la saison. On sort de 4 matches sans défaite, on a retrouvé un groupe. On n’a pas perdu à Bordeaux à 9 contre 11, je ne sais pas si on aurait eu ce résultat il y a quelques mois. Si on peut les priver de gagner le championnat, on va le faire, on ne va pas réfléchir », a-t-il lâché en conférence de presse.