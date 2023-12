OM - OL : Daniel Riolo démolit Cherki et fait une grande annonce sur Gattuso

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Deux. C’est la note médiocre infligée par L’Équipe à Rayan Cherki suite à son match catastrophique d’hier contre l’OM (0-3). Daniel Riolo s’est chargé de lui asséner le coup de grâce de manière assez virulente.

« Tu ne peux pas avoir une équipe qui joue au ballon avec des mecs qui ont une mentalité de merde comme celle qu’ont les Lyonnais. Ce que fait Moreira sur le but, c’est catastrophique. Le pire, c’est ce que fait Cherki, c’est cataclysmique, a-t-il tonné sur RMC Sport. Il ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Cherki, ce n’est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa, c’est dire si ça va loin. C’est niveau CP Cherki, ce n’est pas possible de faire ce qu’il fait. De réclamer cette faute en levant les bras. Le mec a tout le temps les bras levés, c’est un ventilateur. Faut qu’il arrête. Tu insultes ton équipe, tu insultes les supporters de l’OL, on n’en a rien à foutre que tu saches jouer, vas faire un five avec tes amis. »

« Gattuso a tenté le 3-5-2, je pense qu'il continuera »

Au sujet de l’OM, ce même Riolo a été plus élogieux et pense que Gennaro Gattuso maintiendra son nouveau système en 3-5-2 dimanche à Lorient en clôture de la 15e journée de Ligue 1 (20h45). « J'ai aimé la façon dont l'OM a joué ce soir. Ce n'est pas anodin. Gattuso a tenté le 3-5-2, je pense qu'il continuera », a-t-il conclu.

⚪🔵 @DanielRiolo : "J'ai aimé la façon dont l'OM a joué ce soir. Ce n'est pas anodin. Gattuso a tenté le 3-5-2, je pense qu'il continuera." #RMClive pic.twitter.com/YsqGTharRy — After Foot RMC (@AfterRMC) December 6, 2023

Podcast Men's Up Life