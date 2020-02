OM, OL, FC Nantes : le bon, la brute et le truand des 23 et 24e journées de L1

false

Chaque lundi soir, But ! Football Club mettra en avant trois acteurs de Ligue 1 sur l’air du célèbre western signé Sergio Leone. Retour sur les 23e et 24e journée.

Le bon : Dimitri Payet (OM)

Le mot est lâché par André Villas-Boas. Dimitri Payet est un « génie du foot ». Le Magicien du Vieux-Port a sorti deux lapins de son chapeau cette semaine. Il a d’abord mystifié la défense de l’ASSE et Stéphane Ruffier dans le Chaudron (2-0) avant d’enchaîner sur un second but absolument sublime d’une frappe enroulée dans la lucarne face au Toulouse FC (1-0). Le Réunionnais fait apparaître les points au compteur de l’OM, plus que jamais second.

26 – Meilleurs buteurs français ?￰゚ヌᄋ depuis l’extérieur de la surface dans les 5 grands championnats depuis 2006/07 Dimitri Payet – 26 buts André-Pierre Gignac – 23 Antoine Griezmann- 20 Yohan Cabaye – 19 Paul Pogba – 17 Popeye ?. @OM_Officiel @dimpayet17 pic.twitter.com/gTGya2YwMc — OptaJean (@OptaJean) February 8, 2020

La brute : Marcelo (OL)

Si on a vu quelques cartons rouges (4) et deux gestes maladroits signés Vincent Pajot (FC Metz) et Hicham Boudaoui (OGC Nice), la campagne de démolition la plus impressionnante de la semaine est sans doute celle menée par Marcelo lors de PSG – OL (4-2). Très nerveux, le Brésilien a d’abord balancé Marco Verratti en première période avant d’aller s’essuyer les crampons sur Kylian Mbappé, qui gardait le ballon au poteau de corner en fin de match. Et il a pu finir le match avec seulement un carton jaune…

Le truand : le FC Nantes

Souvent en première partie de saison, les Canaris ont mis les formes pour ne finalement s’imposer que par la plus petite des marges (1-0). A Dijon samedi dernier, les joueurs de Christian Gourcuff ont marqué trois fois et ramené un point (3-3) en réalisant une partie d’escrocs. Dans le contenu, les Nantais ont été mauvais et leur entraîneur a au moins eu la décence de le reconnaître. Il y a également eu un hold-up dans le hold-up. Alors qu’il faisait un match dégueulasse jusqu’alors, Andrei Girotto a sauvé les apparences en égalisant.