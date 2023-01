PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens, LOSC : le jackpot touché en 8e de finale de la Coupe de France révélé !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

En cumulé, le vainqueur de l'épreuve percevra 2 065 000 euros si c'est un club de Ligue 1, ou 2 087 500 euros si c'est un club d'une division inférieure. Les éliminés du week-end toucheront entre 80 000 euros (pour les clubs de L1) et 102 500 euros (pour les autres).

En cas de qualification pour les quarts, 135 000 euros viendront s’ajouter au pactole, puis 280 000 euros pour une demi-finale, 950 000 euros pour le finaliste et 1 500 000 euros pour le vainqueur final.

L’Équipe annonce que les clubs de L1 ayant validé leur qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France sont assurés d’empocher au moins 150 000 euros pour leur parcours. Pour les équipes encore en lice et n’évoluant pas en L1 (Paris FC, Grenoble, Rodez, Annecy, Vierzon), la somme s’élève à 172 500 euros.

Pour résumer

On connaît la somme d’argent que sont assurés de toucher les clubs déjà qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de France dont le tirage au sort aura lieu ce soir : au moins 150 000 euros ! Et plus pour d'autres formations.