OM – OL : la banderole acide des supporters du LOSC sur l’Olympico

Du côté de l’OL, on connait déjà tristement son nom depuis le caillassage du bus du club et la blessure à l’œil de Fabio Grosso : la Préfète des Bouches-du-Rhône Frédérique Camilleri. La fameuse personne qui fait tout bien pour garantir la sécurité autour des matchs de l’OM au Vélodrome et qui pousse l’audace jusqu’à demander aux Lyonnais « d’avoir des vitres plus solides » pour garantir leur propre sécurité.

Les Lillois ne digèrent pas leur sanction sur OM – OL

Avec ses sorties lunaires et son absence d’autocritique, la Préfète n’a pas vexée que les Lyonnais. A Lille, où 250 supporters se sont vus privés la veille de déplacement au Vélodrome suite au caillassage des bus lyonnais, on l’a encore très mauvaise de la gestion « à la Marseillaise » du problème sécuritaire.

Ce dimanche, en marge de la réception du Toulouse FC, les Dogues Virage Est (DVE) se sont fendus d’une banderole acide pour dénoncer la bêtise des autorités locales à Marseille : « Lyonnais caillassés, Lillois sanctionnés ». Il est vrai que depuis le début de l’épisode OM – OL, tout le monde est sanctionné quand il vient au Vélodrome alors que les autorités (in)compétentes sont, elles, toujours là, solides sur leurs appuis…

« 𝗟𝘆𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀 𝗰𝗮𝗶𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲́𝘀, 𝗟𝗶𝗹𝗹𝗼𝗶𝘀 𝘀𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲́𝘀 »



Les supporters lillois manifestent leur mécontentement face à leur interdiction de déplacement au Vélodrome le week-end dernier. 😠



(@ArthurSenechal4) pic.twitter.com/9AM0y9WMLa — Footballogue (@Footballogue) November 12, 2023

