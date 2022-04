OM – OL : les groupes pour l'Olympico sont tombés !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

A l'OL, on attendait des nouvelles d'Anthony Lopes. Le portier portugais est bien là mais ils sont trois gardiens à faire le déplacement. Manquent à l'appel : Denayer, Diomandé, Caqueret et Cherki, tous blessés.

Le groupe lyonnais : Lopes, Pollersbeck, Bonnevie – Boateng, Da Silva, Dubois, Emerson, Gusto, Henrique, Lomami, Lukeba – Aouar, Paqueta, Reine-Adélaïde, T.Mendes, Ndombélé – Barcola, Dembélé, Faivre, Kadewere, Tetê, Toko Ekambi.

Du côté de l'OM, aucune surprise. Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente et Alvaro manquent à l'appel.

Pour résumer Jorge Sampaoli et Peter Bosz ont levé le voile sur les groupes à leur disposition pour l'Olympico OM – OL de dimanche soir (20h45, sur Prime Vidéo). Voici ce qu'il faut retenir des annonces... Avec la présence d'Anthony Lopes à Lyon.

Alexandre Corboz

Rédacteur