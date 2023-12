OM - OL : les premières réactions après la victoire marseillaise dans l'Olympico

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Cinq semaines après son report suite à l'attaque du bus de l'OL, l'Olympico s'est tenu ce soir au Vélodrome. Et l'OM s'est logiquement imposé face à la lanterne rouge lyonnaise grâce à des buts de Vitinha (21e), Murillo (25e) et Aubameyang (55e). Alignés en 3-5-2, les Phocéens ont largement dominé les débats. Cerise sur le gateau, Pape Gueye a fait sa rentrée après une suspension de quatre mois suite à son transfert avorté à Watford. Au micro de Prime Vidéo, il a fait part de sa joie : "La victoire est belle. Un Olympico, c'est un match à enjeu. On avait besoin de points, on avait à coeur de faire un bon match devant nos supporters. Mes quatre mois de suspension, ça a été long. Dur. Mais je tiens à remercier tout le monde pour m'avoir soutenu. Ça a été une bonne soirée pour tout le monde".

Mata veut que les Lyonnais vident leur sac

La joie marseillaise tranchait évidemment avec le désarroi lyonnais. Egalement au micro de Prime, Clinton Mata a demandé à ce qu'il y ait une explication générale dans le vestiaire : "On a un sentiment de déception. On avait à cœur d'essayer de faire un grand match, de continuité sur notre prestation contre Lens. On savait que c'était un match très important. Mais on n'a pas été à la hauteur. Il faut qu'on discute dans le vestiaire. Il faut qu'on se dise les choses. On doit être honnête avec soi-même et se dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas suffisant".

