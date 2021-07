OM, OL, LOSC : Marseille reste invaincu en préparation, Lyon et Lille s'inclinent

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Pour son cinquième match amical, l'Olympique de Marseille a concédé ce dimanche le match nul sur la pelouse de Benfica (1-1) et reste invaincu en préparation. Bien servi par Luis Henrique, Dimitri Payet (38e) a inscrit le seul but olympien d'une frappe bien placée du pied gauche. Dans le même temps, l'Olympique Lyonnais et le LOSC se sont inclinés respectivement face au Sporting Portugal (3-2) et contre Porto (2-0).

⌛️ Pas de vainqueur dans ce cinquième match de préparation.



🔜 Nos Olympiens affronteront Saint-Etienne mercredi à Gueugnon. #SLBOM pic.twitter.com/7wAtx2Zobr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 25, 2021