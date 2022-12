OM, OL, LOSC – Mercato : un rival de moins pour Karsdorp, la piste Bereszynski plombée ?

Si l'OL et l'OM sont sur les mêmes cibles au poste de latéral droit sur ce Mercato d'hiver, les deux clubs ont eu le droit à quelques nouvelles venant d'Italie dans les dossiers Rick Karsdorp (AS Roma, 27 ans) et Bartosz Bereszynski (Sampdoria, 30 ans), deux pistes évoquées pour janvier 2023.

Concernant le Néerlandais, elles sont plutôt bonnes. En effet, si le nom de la Juventus Turin pouvait faire peur aux Olympiques et au LOSC sur le dossier, la Vieille dame ne tentera pas Rick Karsdorp selon Nicolo Schira. Poussé vers la sortie par José Mourinho et proposé à la Juve, cette piste n'a pas convaincue Massimiliano Allegri, lequel regarde d'autres profils (Malo Gusto?).

Rick #Karsdorp has been offered to #Juventus in the last weeks, but the dutch right fullback is not a #Juve’s target because his skills don’t convince coach Max #Allegri, who prefers a right fullback with other technical features. #transfers #ASRoma