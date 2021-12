OM, OL, LOSC, Stade Rennais - Mercato : grosse bataille pour un ancien du FC Barcelone !

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le Stade Rennais prépare déjà son mercato hivernal. Et il n’est pas le seul en France. Selon The Sun, le club breton ferait partie des clubs intéressés par Sergio Gomez. En Ligue 1, le latéral gauche du RSC Anderlecht serait également dans le viseur de l’OL, l’OM, l’AS Monaco et du LOSC !

À l’étranger, l’Inter Milan, l’Ajax Amsterdam et Villarreal seraient aussi sur les rangs. Les formations les plus intéressées seraient en revanche Manchester United et Everton, qui auraient récemment observé le joueur de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2025 à Anderlecht et estimé à 3 M€ par la plateforme Transfermarkt.

Il faut dire que Gomez affiche un CV prometteur, lui qui est arrivé cet été en Belgique pour 2,25 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund. Cette saison, celui qui peut aussi évoluer comme piston ou ailier compile pas moins de 5 buts et 7 passes décisives en 16 matches ! Recruté par le BVB en 2018 pour 3 millions d’euros, Gomez a aussi et surtout pour lui d’avoir été formé à la Masia du FC Barcelone. L’Espagnol avait été prêté en 2019 à Huesca, en deuxième division. Depuis, il a fait du chemin.

Selon la presse anglaise, le SRFC s'intéresserait à Sergio Gomez.https://t.co/JvExLoAtUQ — Stade Rennais Online (@S_R_Online) December 1, 2021