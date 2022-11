Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

C’est peu dire que les dirigeants du SCO d'Angers ont eu le nez creux au mois de janvier dernier. Sans club après son départ de Schalke 04, Nabil Bentaleb (27 ans) est arrivé sur la pointe des pieds en Anjou et a mis tout le monde d’accord en quelques mois.

Les prestations solides et régulières du milieu de terrain algérien ont même mis la puce à l’oreille de plusieurs formations de Ligue 1. Selon Foot Mercato, le très polyvalent Bentaleb (il peut évoluer en 8, 10 et sentinelle) plaît ainsi à l'OM, au LOSC et au Stade Rennais ! Deux autres clubs du haut de tableau de L1, dont les noms n'ont pas filtré, sont intéressés.

L’OL pourrait en faire partie après avoir tenté de le recruter il y a deux ans. Si deux formations italiennes jouant la Ligue des champions et un club de Premier League sont également sur les rangs, FM précise que le SCO laissera filer son joyau contre une indemnité comprise entre 7 et 10 M€.