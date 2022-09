OM, OL, PSG, LOSC, RC Strasbourg : ils sont dans l’équipe type de la 6e journée de L1

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Grâce à son solide succès acquis samedi à Auxerre (2-0), l’OM réussit à placer un de ses joueurs dans l’équipe type de cette 6e journée de Ligue 1 : Chancel Mbemba. Le PSG, qui est allé étriller le FC Nantes le même jour à la Beaujoire fait mieux avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. Deux, c’est aussi le nombre de joueurs de l’OL (Karl Toko Ekambi et Castello Lukeba) suite à son probant succès contre le SCO d’Angers (5-0) et du LOSC (Angel Gomes et Jonathan David) après sa victoire à Montpellier (3-1). Le coach lillois Paulo Fonseca prend place sur le banc. On notera également les présences du milieu du RC Strasbourg Jean-Ricner Bellegarde pu encore du gardien troyen Gauthier Gallon, du milieu de Clermont Maxime Gonalons et du défenseur monégasque Caio Henrique. 🔴🔵📰 Revue de presse #PSG de l’équipe, lundi 5 septembre 1/4 📸📰 @rdppsg :

- Classements de la L1, des buteurs et des passeurs

- L’équipe type de la semaine avec Messi et Mbappé

- Classement cumulés de l’équipe

Pour résumer Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 6e journée de Ligue 1 disputée tout au long du week-end. L’OL, le PSG et l’OM sont notamment au rendez-vous. Maxime Gonalons, lui, revit avec Clermont.

