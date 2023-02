OM, OL, RC Lens, LOSC, OGC Nice – Mercato : Loïc Rémy a signé en catimini en L1 !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

En conférence de presse hier soir à l’issue du match face à l’OL (0-0), Eric Roy a annoncé la signature en catimini d’un renfort pour le Stade Brestois. Un nom bien connu de Ligue 1 pour remplacer Islam Slimani, parti à Anderlecht dans les dernières heures du Mercato : Loïc Rémy (libre, 36 ans).

A l’entrainement du SB29 depuis quelques jours, l’ancien joueur de Lyon, Lens, Nice, Marseille ou encore Lille - qui était sans club depuis plus de six mois - ne sera cependant pas aligné tout de suite : « Il faut être clair : on sait qu'il n'est pas prêt, qu'il ne le sera pas dans les quinze jours mais on va faire en sorte de l’amener petit à petit et on espère qu’il marquera deux ou trois buts qui permettront de nous sauver ».

Le coach brestois s’est notamment permis une petite vanne à l’égard de l’OL, du PSG ou de l’OGC Nice, qui ont connu chacun une grosse désillusion de fin de Mercato : « Nous, on n’a pas raté un joueur sur la fin du Mercato … »