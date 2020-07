OM, OL, Stade Rennais – Mercato : Villas-Boas reçoit un doute de plus sur Balerdi

true

André Villas-Boas veut recruter à l’OM Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, 21 ans) malgré la concurrence en L1. Avec ou sans perspectives d’avenir ?

André Villas-Boas a confirmé son intérêt pour Leonardo Balerdi. Au sortir de la spectaculaire victoire en amical contre le FC Pinzgau (5-1), l’entraîneur de l’OM a fait savoir qu’il aimerait bien que ses dirigeants mènent ce dossier à terme même s’il pressentait quelques complications extérieures. Le technicien portugais dit vrai : la concurrence s’est bel et bien invitée pour Balerdi. Elle vient même de L1 avec le Stade Rennais mais surtout l’OL, carrément actif sur cette piste.

« Lyon serait aussi venu ces derniers jours aux nouvelles pour un certain Leonardo Balerdi… Joueur proposé à Rennes aussi, le club breton n’a pour l’instant pas encore creusé la piste, est ce parce-que le joueur ne fait l’unanimité en interne ? », a fait savoir l’insider YohZe sur Twitter tard hier soir.

Un prêt sans option d’achat pour Balerdi ?

Une autre incertitude est venue assombrir un peu plus les contours de ce dossier : le Borussia a-t-il prévu ou non une option d’achat dans le prêt étudié ? Si Bild assure que le club phocéen est favori pour s’attacher les services de l’Argentin, le média allemand annonçant d’abord la présence d’une option d’achat se ravise face à une déclaration de Michael Zorc. « Il doit juste gagner du temps de jeu et de l’expérience », a précisé le directeur sportif du club allemand. Et le défenseur de 21 ans en a besoin, lui qui n’a joué que 128 minutes cette saison.