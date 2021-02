OM – OL : sur quelle chaîne voir l'Olympico ?

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Comptant parmi les antagonismes les plus forts de Ligue 1 ces dernières saisons, l'olympico OM – OL pourrait valoir très cher cette saison. En effet, lancé dans la course au titre, Lyon (2e de L1 avec 55 pts) a besoin de continuer sa bonne série à l'extérieur (11 matches sans défaite) au Vélodrome. De son côté, Marseille – qui est désormais distancé de la course au podium (7e avec 38 pts et un match en moins) – bataille pour la 5e place avec Lens, Metz, Rennes et Montpellier. Une place qui sera qualificative à minima pour la prochaine Ligue Europa Conférence.

OM – OL sur Canal+