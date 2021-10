Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

OM - PSG, revue de Twitter

Au niveau du spectacle et de la qualité de jeu, le 101e Clasico de l'histoire entre l'OM et le PSG ne restera pas parmi les plus marquants. Malgré tout, grâce à l'extraordinaire source de rigolade qu'est Twitter, on peut vous sortir un petit story telling.