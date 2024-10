OM - PSG : après le Classico, Letexier lâche une confidence qui affole les Marseillais !

Marseille s’est réveillé la mine déconfite hier et ce ne sera sans doute pas plus beau. Sur la Canebière, les miettes du Classico de ce dimanche (0-3) sont encore toutes chaudes et l’OM peine encore à se remettre d’aplomb.

François Letexier vit mieux la chose, lui qui est pourtant pris à partie par une partie du peuple marseillais suite à l’exclusion d’Amine Harit dans les premières vingt minutes de la rencontre suite à un pied haut sur Marquinhos.

Letexier sait qu'il a gâché la fête

Dans le même avion que l’arbitre du Classico, le journaliste de RMC Sport Florent Gautreau lui a parlé en aparté et a récolté une petite confidence qui risque de rendre fous les Marseillais : « Il assume totalement sa décision mais il sait très bien qu’il a gâché le spectacle. Il m’a dit : ‘J’aurais pu mettre un jaune, techniquement, dans un autre match. La notation ? Non, ça ne rentre pas en ligne de compte. »

