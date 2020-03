OM – PSG : et le grand vainqueur du Classico de rêve est…

true

Les internautes de l’Equipe ont tranché : l’équipe de l’OM des années 90 remporterait le Classico face aux stars du PSG des années 2000.

Depuis plusieurs jours, en raison notamment d’un Classico OM-PSG annulé pour cause d’épidémie de coronavirus, le quotidien l’Equipe avait proposé à ses internautes d’établir les deux équipes de rêve des supporters des deux camps. Et, forcément, la plus belle formation phocéenne se devait d’affronter celle du club parisien.

Toujours selon le quotidien sportif, qui a soumis le duel au vote, c’est le grand OM qui s’imposerait face au Paris Saint-Germain. En effet, et selon 55% des 53 595 votants, les stars du Marseille des années 90 seraient plus forts que les figures de QSI à Paris.