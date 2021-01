OM – PSG : la LFP a déjà choisi parmi ses diffuseurs gratuits pour le Clasico

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Si la programmation des matches est sujette à modification si d'aventure l'appel d'offres de Ligue 1 aboutissait à quelque chose dès la semaine prochaine, le bras de fer entre la LFP et Canal+ ne fait sans doute que commencer... Et il pourrait durer.

Face au risque d'écran noir après la fin théorique du contrat liant la Ligue à Mediapro au 31 janvier, plusieurs diffuseurs avaient ouvert leurs antennes gratuitement au football français. TF1, M6 et France Télévisions n'ont pas vocation à participer à l'appel d'offres mais toutes ces chaînes sont prêtes à aider si besoin.

Du côté de la LFP, on a – semble-t-il - les idées claires sur l'après 31 janvier. Pour l'heure, la Ligue annonce que le Clasico du 7 février prochain sera diffusé à 21 heures sur … Téléfoot. La preuve sans doute qu'un avenant au contrat signé avec Mediapro est déjà dans les tuyaux. Sans rien avoir à payer en plus de son accord à 100 M€ du mois dernier, le groupe sino-espagnol pourrait donc continuer à diffuser gratuitement la Ligue 1 et ses plus belles affiches... Quand Canal+ se contentera du second choix pour 330 M€. Lunaire.