OM, PSG, LOSC, RC Lens : ils sont dans l’équipe type de L1 après 10 journées

Le LOSC n’est pas dauphin du PSG pour rien. Après 10 journées en L1 cette saison, le club nordiste réussit à placer pas moins de cinq joueurs dans l’équipe type de L’Équipe : Zeki Celik, Sven Botman, José Fonte, Jonathan Bamba et Renato Sanches !

Le PSG suit le LOSC avec Angel Di Maria et Kylian Mbappé, malgré leurs blessures constatées depuis cet été. Du côté de l’OL, Steven Mandanda et Jordan Amavi ont su tirer leur épingle du jeu malgré les critiques récurrentes sur le jeu développé par André Villas-Boas.

En terme de beau jeu, Gaël Kakuta est celui qui l’impulse le plus au RC Lens cette saison. On pourrait en dire autant de Téji Savanier, qui porte le Montpellier HSC sur ses larges épaules et qui ferme le ban de cette équipe prestigieuse.