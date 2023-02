OM, PSG, LOSC, RC Lens, Stade Rennais : un consultant donne le secret du futur champion de France

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Toujours intéressant. Surtout quand le haut-niveau n'a pas de secret pour vous et que chaque semaine, vous assistez à différents matches de Ligue 1. Tel est le cas de Benoit Cheyrou, ancien joueur de l'OM, notamment, devenu consultant et qui pour le compte de La Provence, donne son opinion sur la course au titre de champion de France.

D'emblée, Cheyrou ne limite pas l'objectif à deux seuls clubs, à savoir le PSG et l'OM. Bien au contraire. "Monaco constitue une très grosse menace. L'OM, Monaco, Rennes, Lens et Lille sont des équipes qui ont des principes de jeu : elles jouent, vont vers l'avant, pressent, cherchent l'adversaire, mettent beaucoup de mouvements, ont une grande débauche d'énergie. L'OM ? L'effectif est suffisamment costaud pour faire face. D'autant qu'il n'y a plus la coupe d'Europe. Ça peut jouer aussi."

Et qu'est-ce qui fera la différence selon lui ? "Celui qui sera le plus haut à la fin du championnat sera celui qui aura été le mieux préparé physiquement."