OM, PSG – Mercato : la dernière rumeur marseillaise fait tousser Villas-Boas… et Mbappé

Les rumeurs sur le mercato de l’OM font état d’un intérêt d’André Villas-Boas pour Marcos Rojo (Manchester United, 30 ans). Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) le connaît bien…

L’OM s’active pour le mercato. Le club phocéen, qui connaît déjà sa sanction concernant le fair-play financier, peut avancer doucement mais sûrement sur son recrutement en gardant à l’esprit que les ventes devraient le conditionner.

## mercato Om ##Diogo Dalot & Marcos rojo MU en négociations avec Olympique de Marseille en prêt — Paul tavares (@Tavares03Paulo) July 15, 2020

Pour l’instant, André Villas-Boas manie donc la prudence pour appâter certains renforts et misera pour la plupart d’entre eux sur des prêts. Cela pourrait notamment être le cas pour deux joueurs de Manchester United : Diogo Dalot (21 ans) et Marcos Rojo (30 ans). Ce double intérêt a été révélé par l’agent Paul Tavares sur son compte Twitter. Foot Mercato a d’ailleurs fait savoir un peu plus tard qu’AVB n’était pas très chaud pour Rojo, qui ressemble à une simple rumeur d’agent.

La tornade Mbappé a déjà embarqué Rojo en Russie

Depuis, la Twittosphère avait eu le temps de s’emballer… surtout pour le second cité. Qui, en effet, peut oublier l’humiliation subie par Rojo devant Kylian Mbappé lors d’un déjà historique France – Argentine lors de la Coupe du monde 2018 en Russie (4-3) ? Lancé à pleine puissance, l’attaquant du PSG (21 ans) avait littéralement déposé le défenseur des Red Devils, obligé de faire faute dans la surface pour l’arrêter. On connaît la suite…