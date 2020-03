OM, PSG – Mercato : Rongier encense Neymar et a deux destinations en tête

true

Arraché au FC Nantes peu après le mercato estival, Valentin Rongier (25 ans) a explosé dans les rangs de l’OM. Le milieu de terrain ne fera pas toute sa carrière à Marseille.

Le feuilleton du transfert de Valentin Rongier du FC Nantes à l’OM est assez connu de tous pour qu’on le remette au goût du jour. Très à l’aise à Marseille, où il est très apprécié d’André Villas-Boas, le milieu de terrain (25 ans) forme une paire redoutable avec Morgan Sanson à la récupération. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2024, le natif de Mâcon a déjà fait savoir qu’il voyait sur le long terme à l’OM.

Cela ne l’empêche pas de préparer l’avenir et d’avoir d’autre rêves en tête. « Les championnats que j’aimerais bien tester dans ma carrière ? Le championnat espagnol parce que c’est un style de jeu qui peut me correspondre et aussi la Premier League. C’est vraiment autre chose, et c’est bien de découvrir un autre style de championnat », a glissé Rongier au cours d’un échange organisé sur les réseaux sociaux avec Abdoulaye Touré, son ancien coéquipier au FC Nantes.

Ce même Rongier s’est aussi livré sur le niveau de jeu de Neymar cette saison au PSG. « Je pense qu’il n’y a pas trop de débat. Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que Neymar fait partie actuellement, peut-être, des trois meilleurs joueurs du monde, a-t-il poursuivi. Tous les supporters marseillais vont dire « comment tu peux dire ça, c’est un Parisien ». Il faut être lucide, il est très fort. Verratti dans son style, il est pas mal, Payet aussi c’est quelque chose. »