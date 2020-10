OM, PSG, OL : Villas-Boas, Tuchel et Garcia partagent la même défaillance

S'il a défendu André Villas-Boas lors de sa première année à l'OM, Daniel Riolo est moins fan du Portugais cette saison. Pour le consultant de RMC Sport, le « Special Two » doit désormais être discuté pour ce qu'il propose depuis le début de saison.

« Je pense même que Villas-Boas va finir par agacer les supporters. On a dit beaucoup de bien de cet entraineur, et moi le premier car c’est un homme brillant qui maitrise tous les aspects de son métier. Il a relancé un OM très mal en point lorsqu’il est arrivé. Il a réussi à ramener l’OM en Ligue des champions, mais le problème c’est qu’à l’OM cela ne dure pas, cela ne suffit pas, on veut toujours autre chose », a-t-il martelé sur les ondes de la radio sportive cette semaine.

« Garcia, Tuchel et AVB sont des entraîneurs moyens »

Les critiques de Riolo ont trouvé un prolongement dans la bouche de Jonatan McHardy, estimant que ce même Villas-Boas n’est pas le seul à afficher ses limites en L1. Au PSG et à l’OL, même combat pour Thomas Tuchel et Rudi Garcia. « Garcia, Tuchel et AVB sont des entraîneurs moyens par rapport aux clubs qu'ils ont en main, a constaté le journaliste de RMC Sport. André Villas-Boas a charmé tout le monde par son charme naturel, mais depuis qu'il est à Marseille, le club n'a fait que cinq bons matchs aboutis dans le jeu. Elie Baup avec l'accent portugais. Je ne l'ai jamais ciré. J'ai été très sévère avec lui. Il parle bien et il charme. C'est un bon communicant. Sa stratégie, c'était de fédérer le groupe, mais ça ne marche pas plus d'un an. »