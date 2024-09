OM, PSG, RC Lens, FC Nantes, LOSC : le très étrange 11 du début de saison de DAZN

Depuis qu'elle a commencé à diffuser la Ligue 1, DAZN est exposée à vague de critiques sans précédent. Sa faible couverture médiatique, ses commentateurs pas toujours au niveau, ses approximations... La chaîne anglaise, qui a accepté de payer presque 500 M€ pour les droits du championnat et n'a récolté pour le moment que 100.000 abonnés, est assez mal vue. Et ce n'est pas le onze des trois premières journées qu'elle vient de communiquer qui risque de lui apporter plus de crédibilité.

Un 3-2-3-2 très très offensif

En effet, DAZN a opté pour un 3-2-3-2 placé sous le signe de l'offensive, avec Lafont (Nantes) dans les buts et une défense composée de deux latéraux (le Marseillais Merlin et le Lensois Frankowski) et d'un axial (le Parisien Marquinhos). Au milieu, le Parisien Neves et le Strasbourgeois Santos à la récupération. Un cran au-dessus, le LIllois Zhegrova, le Parisien Vitinha et le Marseillais Henrique. Enfin, en attaque, deux... ailiers mais il est vrai qu'on ne pouvais pas les ignorer puisqu'il s'agit de Barcola (PSG) et Greenwood (OM). En revanche, quatre Parisiens, trois Marseillais, un Lensois, un Nantes, un Lillois et un Strasbourgeois, ça représente bien le début de saison.

