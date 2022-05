OM, PSG, RC Lens, OGC Nice : ils sont dans l’équipe type de la 38e journée de L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Le rideau est désormais tiré sur la saison de Ligue 1. Et la dernière équipe type de cet exercice est tombée avec des mentions spéciales à l’OM et au PSG. Gerson, Boubacar Kamara, Valentin Rongier et Jorge Sampaoli font ainsi briller le club phocéen après la démonstration contre le RC Strasbourg au Vélodrome (4-0).

Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria en font de même avec celui de la capitale après leur récital au Parc des Princes devant le FC Metz. L’OGC Nice n’est pas en reste au lendemain de sa victoire arrachée à Reims (3-2) avec un Andy Delort et un Khéphren Thuram de gala.

Le buteur des Aiglons a notamment hérité de la note de 9 ! Avec son match nul contre l’AS Monaco à Bollaert (2-2), le piston polonais Przemyslaw Frankowski a fini la saison en trombe au RC Lens. Benoît Badiashile et Alexander Nübel ont tiré leur épingle du jeu dans le camp d’en face.

L'Équipe type de la 38ème et dernière journée de Ligue 1, avec Khephren Thuram (7) et Andy Delort (9). #OGCNice 🦅 #SDROGCN pic.twitter.com/4yJuTdY8KJ — ʟᴀ ᴠᴏɪx ᴅᴇs ɴɪçᴏɪs 🦅 (@VDNissa) May 21, 2022

Pour résumer Ce dimanche matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 38e journée de Ligue 1 qui a eu lieu samedi. L’OM, le PSG, le RC Lens, l’OGC Nice et l’AS Monaco tirent leur épingle du jeu. Andy Delort a hérité d'un 9 !

Bastien Aubert

Rédacteur