OM, PSG, Reims, Strasbourg : ils sont dans l’équipe type de la mi-saison

À quelques heures du réveillon de Noël, le quotidien L’Équipe a dévoilé son équipe type pour la première partie de saison de L1.

Le PSG est un leader incontesté du championnat de France et son hégémonie se retranscrit dans ce onze prestigieux. Pas moins de six joueurs en font ainsi partie : Thiago Silva, Juan Bernat, Marco Verratti, Angel Di Maria, Neymar et enfin Kylian Mbappé.

🔵 Notre capitaine Steve Mandanda est dans l’équipe type de la première partie de saison de @lequipe pic.twitter.com/NjVjAeD3CP — Florian A. (@fannodeau) December 23, 2019

Thomas Tuchel est par ailleurs l’entraîneur fictif de cette équipe, dans laquelle on retrouve le gardien de l’OM Steve Mandanda. Après une saison post Coupe du monde 2018 délicate, le capitaine olympien est redevenu « Il Fenomeno » sur la ligne marseillaise.

La surprise Liénard

Dans l’entrejeu, on retrouve un milieu du RC Strasbourg : Dimitri Liénard, branché sur courant alternatif cette saison mais suffisamment brillant pour intégrer cette escouade de stars. En attaque, le meilleur buteur de L1 Wissam Ben Yedder porte l’AS Monaco, où l’avenir de Leonardo Jardim pourrait ne tenir qu’à un fil malgré un large dernier succès sur le LOSC à Louis II (5-1). Enfin, comment ne pas noter la présence de Yunis Abdelhamid, encore excellent au sein de la charnière du Stade de Reims ces cinq derniers mois.