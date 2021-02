OM – PSG : sur quelle chaîne voir le Clasico ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Ce dimanche soir, c'est le troisième Clasico de la saison avec OM – PSG au Vélodrome. Après la victoire olympienne au Parc des Princes (1-0) et la revanche des Parisiens à Lens pour le Trophée des Champions (2-1), la belle se joue dans l'écrin marseillais. Un match important pour Paris, seulement troisième de Ligue 1 (48 pts) et lancé dans une lutte à quatre pour le titre avec Lille, Lyon et Monaco.

Du côté de Marseille, qui est plongé dans une grave crise et a vu son entraîneur André Villas-Boas claquer la porte, le match est tout aussi important. En cas de défaite, l'OM – qui doit déjà faire face à la grogne de ses supporters – verrait sans doute ses dernières illusions européennes s'envoler. Malgré deux matchs en moins, l'OM est aujourd'hui 9e avec 33 points soit – déjà – 12 unités de retard sur Monaco (4e) et la réception de Rennes (5e avec 37 pts) à négocier.

Le Clasico OM - PSG sur Canal+ et Téléfoot