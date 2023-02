OM - PSG : Tudor s'incline devant Mbappé, Galtier salue ses champions, Al-Khelaïfi se projette sur le Bayern

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

C'est un Igor Tudor bon joueur et fataliste qui s'est présenté face aux micros à l'issue d'OM – PSG (0-3). Le Croate a reconnu la supériorité apportée par Kylian Mbappé qui a rejailli sur Paris : « Mbappé avait toujours beaucoup d'espaces parce que c'est un joueur d'une autre planète. Ce soir, le PSG avait vraiment une très grande motivation, ils ont énormément couru. Ça fait longtemps que je ne les avais pas vu courir comme ça. Et face à ces joueurs motivés, c'est dur pour tout le monde. Si on compare les deux matchs, en Coupe et celui-ci, la différence est chez eux. Pas chez nous. Ce qui a changé, c'est leur attitude, leur motivation, leur numéro 7. Nous ,on a tout donné et joué de la même manière ».

Reconnaissant que les absences en défense (Gigot, Mbemba) n'ont « pas aidé » l'OM, Igor Tudor n'est toutefois pas certains que cela aurait « complètement changé le match » : « Si Nuno avait marqué en début de match, ça aurait pu tout changer mais ça ne s'est pas passé », a-t-il déploré.

Galtier : « Les joueurs se sont comportés comme des champions »

De son côté, si Christophe Galtier a déploré la perte de Presnel Kimpembe, probablement victime d'une rupture du tendon d'Achille, le coach du PSG a salué la nouvelle prestation XXL de Kylian Mbappé : « Kylian est sûrement le meilleur attaquant mondial. Il va vite et est toujours présent dans les grands rendez-vous. Ce soir aussi, nos milieux ont été bons pour gagner la bataille. C'est une victoire importante qui doit redonner du baume au cœur au groupe et aussi aux supporters. Cette victoire est importante mais aussi la manière dont on a joué. C'est un résultat important pour la Ligue 1 surtout avec les résultats de Lens et Monaco. Il vaut mieux avoir ces huit points d'avance que de ne pas les avoir. Je vous l'assure », a rigolé le coach du PSG, lequel a salué le comportement général de ses joueurs : « Notre élimination en Coupe de France ici a été un moment difficile. Il y avait la possibilité non pas de se rattraper mais de frapper un grand coup et ils l'ont fait en se comportant comme des champions ».

Al-Khelaïfi : « Toujours eu confiance en mon coach »

En zone mixte, Nasser Al-Khelaïfi a également pris le temps de s'arrêter pour soutenir Christophe Galtier et évoquer le choc face au Bayern Munich qu'il espère du même acabit : « J'ai toujours eu confiance en mon coach, je sais ce qu'il peut donner (...) Confiant pour le match contre le Bayern? Toujours. Ce match va donner beaucoup de confiance aux joueurs, à tout le monde. »