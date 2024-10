OM - PSG : un ancien coéquipier de Rabiot lui passe un message avant le Classique

Ce dimanche, en clôture de la 9ème journée de Ligue 1, l'OM reçoit le PSG à l'occasion du Classique. En cas de victoire, les Marseillais peuvent revenir à hauteur du club de la capitale. Un match qui ne sera donc pas dénué d'enjeu, surtout qu'il s'agit du premier Classique pour Adrien Rabiot côté marseillais. Le milieu de terrain, formé au PSG, a eu l'occasion d'affronter Marseille à de nombreuses reprises.

Cette fois, il sera dans le camp d'en face. Son choix de rejoindre la cité phocéenne a d'ailleurs divisé, notamment chez les anciens joueurs parisiens. Mais il y en a un qui n'a pas souhaité accabler Rabiot sur son choix. En effet, sur RMC ce dimanche, Javier Pastore a été interrogé sur la venue de son ancien coéquipier (107 matchs en commun) à l'OM.

"Ce sera compliqué de le voir avec un autre maillot"

"Je n’ai pas encore regardé de match de Marseille avec Rabiot. Ce sera différent. On ne s’attend jamais à voir un joueur qui a grandi au PSG, qui a explosé et qui a fait une grande carrière mais à la fin, c’est une équipe, un travail. Pour lui, la meilleure solution était d’aller là-bas. Je ne suis personne pour critiquer son choix. C’est un garçon que j’estime et aime beaucoup. J’espère le meilleur pour lui. On a passé de très bons moments ensemble. Ce sont des choix. S’il pense que c’est le meilleur pour sa carrière et son futur, je suis d’accord. Ce sera compliqué de le voir avec un autre maillot, mais c’est la vie", a tout de même reconnu l'Argentin, lui qui a porté les couleurs parisiennes de 2011 à 2018.

