OM - PSG : une grosse surprise dans le onze marseillais, coup de bluff pour Neymar ?

L’OM et le PSG s’affrontent pour la belle. Après une victoire partout, il s’agira de dire qui est le meilleur des deux équipes cette saison en clôture de la 24e journée de L1 (21h). Pour ce faire, Nasser Larguet pourrait réserver une surprise à Mauricio Pochettino dans son onze de départ. En l’absence d’Arkadiusz Milik et avec le retour d’un certain choix au milieu, L’Équipe fait savoir que l’OM pourrait abandonner le 4-4-2 pour revenir à un 4-3-3 dans lequel les Marseillais ont plus de repères.

Avec Valentin Rongier ? Absent depuis le 20 janvier, l’ancien Nantais vient ainsi d’enchaîner deux entraînements avec le groupe, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps. Lors de la mise en place hier, il était même associé à Boubacar Kamara et Pape Gueye au milieu, ce qui laisse penser que Nasser Larguet a dans l’idée d’en faire un titulaire.

Rongier fera un dernier test ce matin

Rongier fera un dernier essai ce matin. S’il ne ressent pas de gêne particulière, il pourrait débuter face au PSG. Sinon, Michael Cuisance, de retour de suspension, devrait logiquement le remplacer. Du côté du PSG, il devrait pouvoir compter sur Neymar, bien remis de sa fête d’anniversaire, anticipée à jeudi soir, mais touché par une gastro-entérite qui l’a privé de l’entraînement d’hier. En tout cas, le Brésilien a fait le déplacement à Marseille. Il est annoncé titulaire derrière Mauro Icardi et Kylian Mbappé.