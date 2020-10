OM : Rami règle ses comptes avec Eyraud et Garcia mais encourage le LOSC

Le dossier Adil Rami n’est pas encore soldé à l’OM. Alors que les deux parties ont dû s’expliquer sur le terrain judiciaire pour le licenciement du champion du monde la saison dernière, l’intéressé n’a pas mâché ses mots à l’égard de Jacques-Henri Eyraud.

« Eyraud m'a manqué de respect et les gens ne connaissent pas les vraies raisons de ma sortie avec l'OM. On pense que c'est à cause de « Fort Boyard, mais ça n'a rien à voir. Je ne peux pas en parler, mais un jour, on saura la vérité, a-t-il tonné dans Le Figaro. J'adore l’OM et les gens qui le suivent, mais il y a une personne que je hais. Il a eu l'habitude de travailler avec Mickey et Dingo et il croit que c'est la même chose dans le monde du foot. »

Rami est fan de Caleta-Car

L’ancien défenseur de l’OM a été plus sympathique avec Rudi Garcia, qu’il a pourtant critiqué ces derniers mois. « Dur avec Garcia ? Oui, mais je l'aime bien, a-t-il poursuivi. Je lui en veux sans lui en vouloir. C'était un bon coach, on ne s'est pas aidés mutuellement lors de la deuxième saison à l'OM. Je lui pardonne car j'ai fait le con et lui aussi (...) Je regarde le championnat français, Duje joue magnifiquement bien, il pourrait facilement jouer en Angleterre. Il est physiquement très fort, plus fort que d'autres joueurs. Il va exploser dans quelques années et devenir encore plus fort. »

Enfin, Rami n’a pas oublié d’encourager le LOSC à quelques jours du derby contre le RC Lens en clôture de la 7e journée de L1 (dimanche, 21h).