OM, RC Lens, FC Barcelone - Mercato : plusieurs cadors dont Varane sur la short-list d’un géant européen !

Auteur d’un début de saison en deçà de ses espérances (2ème de Bundesliga), le Bayern Munich – qui vient d’être corrigé face à l’Eintracht Francfort samedi (1-5) - se cherche un défenseur pour le Mercato d’hiver.

Pour l’heure, un seul nom avait réellement circulé : Ronald Araujo (FC Barcelone, 24 ans). A Sky Germany, le directeur sportif Christoph Freund a commenté cette rumeur sans la démentir : « Nous ne voulons pas en parler », a-t-il déclaré à l’aéroport de Munich avant de se rendre à Manchester demain en Ligue des Champions : « La période des transferts approche. Généralement ça parle, il y a des discussions mais je ne veux pas dire quoi que ce soit à ce sujet dans le détail ».

Selon Ekrem Konur, le Bayern Munich aurait deux plans de repli en cas d’échec du dossier Araujo : l’ex-stéphanois, niçois et marseillais William Saliba (Arsenal, 22 ans) mais également Raphaël Varane (Manchester United, 30 ans), que l’on dit dans le viseur de l’OM, du RC Lens et de l’Arabie saoudite.

💣💥 Bayern Munich could make a move for William Saliba or Raphaël Varane if the Ronald Araujo transfer fails. 🔴 #FCBayern pic.twitter.com/XLREdOgmYG