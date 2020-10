OM - RC Lens : le report du match offre une bonne surprise à Franck Haise

Onze joueurs positifs au coronavirus, sept membres du staff, un centre de formation fermé, cinq jeunes de la réserve (N2) appelés pour faire le nombre avec les pros : le RC Lens n’est pas épargnée par la pandémie de Covid-19. C’est donc presque logiquement que le match contre l’OM, programmé vendredi (21h), a été reporté. La décision est sage, comme cela avait déjà été le cas de la réception du FC Nantes, dimanche à Bollaert (13h). Il doit s’agir d’un soulagement pour les Lensois, qui avaient dû préparer cette rencontre dans des circonstances particulières.

Le retour des blessés organise au RC Lens

« On essaie de faire le maximum au quotidien, mais ce n’est pas une situation facile, témoignait quelques heures avant l’annonce du report Florian Sotoca. À l’entraînement, on n’a pas la même intensité, on se retrouve à une dizaine. » Quelque part, Franck Haise peut aussi être soulagé par le côté infirmerie. Alors que Gaël Kakuta et Jonathan Clauss ont effectué une semaine d’entraînement normale, L’Équipe laisse entendre que la prochaine rencontre contre le Stade de Reims (le 8 novembre) pourrait permettre le retour des blessés Seko Fofana (ischio) et Issiaga Sylla (mollet). Ignatius Ganago (cheville) sera encore trop juste.