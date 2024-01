OM, RC Lens - Mercato : le Benfica a déjà tourné la page Jurasek

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier mercredi, le média portugais O Jogo a révélé que le RC Lens et l'OM étaient intéressés par le latéral tchèque David Jurasek. Recruté 14 M€ par le Benfica l'été dernier, le gaucher de 23 ans a joué un match de championnat en début de saison avant de céder la place au couteau suisse Fredrik Aursnes. Depuis, il ronge son frein sur le banc des Aigles. Lens comme l'OM auraient formulé une offre de prêt avec option d'achat au SLB.

Le Benfica a deux pistes pour le poste de latéral gauche

Ce qui est certain, c'est que le Benfica ne compte plus du tout sur Jurasek ! Il travaille en effet sur deux pistes pour le poste de latéral gauche, selon Ekrem Konur : Alvaro Carreras (Grenade) et Francisco Moura (Famalicao). Deux jeunes joueurs nécessitant une belle indemnité. La preuve que la page Jurasek est tournée au moins jusqu'à la fin de la saison. A Lens et l'OM de se montrer convaincants pour l'attirer...

💣💥#EXCL | 🇪🇸🇵🇹 | SL Benfica could make an offer for Francisco Moura, Famalicao's 24-year-old Portuguese left-back, if they fail in the transfer of 20-year-old Spanish left-back Álvaro Carreras. 🔴 #SLBenfica pic.twitter.com/YpFpYqcJww — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 4, 2024

