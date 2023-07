OM, RC Lens - Mercato : les deux clubs s’arrachent une ex cible de l’OL et du LOSC

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

L’OM et le RC Lens ne sont pas uniquement concurrents sur le terrain. Les deux clubs ciblent également un joueur en commun, que le LOSC voulait un temps et sur lequel l'OL a toujours eu des vues avant que son projet "data" ne le pousse vers d'autres profils.

Enfin la bonne pour Adem Zorgane ?

Milieu de terrain algérien du Royal Charleroi Sporting Club, Adem Zorgane pourrait connaître la Ligue 1, la saison prochaine. Arrivé en Europe, à Charleroi, en 2021, le milieu de terrain de 23 ans comptabilise quatre buts et huit passes décisives en 32 matchs de Jupiler Pro League, cette saison. Outre Marseille et Lens, Brighton et Watford sont aussi intéressés.

🔴 • Le LOSC est intéressé par Adem Zorgane, le milieu de terrain de 23 ans a inscrit 4 buts et délivré 8 passes décisives cette saison. Il est courtisé par d’autres clubs comme Lens, Marseille, Brighton et Watford. Charleroi attend 10M pour le libérer. pic.twitter.com/4XZ0m078B8 — L'Actu Des Dogues 🔴 (@actudesdogues) July 4, 2023

