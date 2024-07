RC Lens, OM, OL, Stade Rennais Mercato : Metz fait une double annonce forte sur Mikautadze

Zapping But! Football Club

Recruté définitivement cet été par le FC Metz, qui a levé auprès de l'Ajax Amsterdam l'option d'achat de 13 millions d'euros, Georges Mikautadze devrait tout de même quitter la Moselle d'ici le 31 août. Reste à savoir où ira l'attaquant géorgien, qui est courtisé de toutes parts en France.

"Les choses avancent doucement"

Au micro de Moselle TV, le président messin, Bernard Serin, s'est exprimé sur ce dossier, annonçant que tout pourrait s'accélérer la semaine prochaine et qu'il n'aurait fixé aucun prix pour le départ de son joueur contrairement à ce qui a pu être annoncé. "Il y a de la concurrence, plusieurs clubs s’intéressent à lui et les choses avancent doucement mais il pourrait y avoir une accélération dans la semaine qui vient. Il n’y a pas de somme fixée, il y a de la concurrence et c’est très bien."

⚽️ Alors que le #FCMetz retrouve les terrains d'entraînement, son président Bernard Serin s'est exprimé sur les dossiers chauds de la reprise dans une longue interview ⤵️https://t.co/XuF7OJ9D5U — Moselle TV (@moselle_tv) July 8, 2024

