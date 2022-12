OM, RC Lens, Stade Rennais, OGC Nice : les entraîneurs de Ligue 1 rendent hommage à Pelé

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Le football a perdu son roi. Le Brésilien et triple vainqueur de la Coupe du monde, Pelé, est décédé le jeudi 29 décembre 2022, à l'âge de 82 ans. Un palmarès XXL, une empreinte indélébile... Il aura marqué le football de son passage. Après l'annonce de sa disparition, plusieurs entraîneurs de Ligue 1 lui ont adressé un dernier hommage. « C'est une légende qui nous quitte mais les légendes ne nous quittent finalement jamais et Pelé restera marqué avec le football d'une manière générale et avec le Brésil », a réagi Franck Haise à Canal+.

« C'était le meilleur »

« Ça a été un hommage beau et émouvant. Que dire de lui. C'était une légende de ce sport et du sport en général », a déclaré Igor Tudor en conférence de presse, après la victoire de l'OM contre Toulouse (6-1), où les supporters marseillais ont rendu hommage eux aussi à Pelé avant le coup d'envoi. « C'est plus qu'une légende du foot. Pour moi, désolé pour les autres, mais c'était le meilleur », a confié Lucien Favre, le coach des Aiglons.

« C'est une grande tristesse même si je l'ai très peu vu jouer car j'étais jeune à l'époque. Pour moi, ça reste un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est le plus grand », a réagi Bruno Génésio, le technicien du Stade Rennais après la défaite des siens à Reims (3-1). « C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle à la fin du match ».