OM - RC Lens : vers un report inévitable du match ?

Le RC Lens a déjà déclaré forfait le week-end dernier face au FC Nantes. En cause, l'épidémie de coronavirus qui a touché onze joueurs de l'effectif Sang et Or ainsi que deux membres du staff technique. Reste désormais une autre question, plus que jamais d'actualité : OM-RC Lens, prévu vendredi soir au Vélodrome, aura-t-il lieu ? L’Équipe émet un gros doute sur la tenue de la rencontre.

Parmi les onze joueurs, deux (Oudjani et Perreira Da Costa), avaient été testés positifs il y a plusieurs jours. Ils doivent donc repasser un test mercredi et si ce dernier s'avérait négatif, le RCL passerait sous la barre des 10 joueurs touchés. Et pourrait donc, du moins selon le règlement en vigueur, voyager à Marseille. Rien ne dit toutefois que de nouveaux cas de Covid-19 ne vont pas apparaître dans les prochaines heures.

La Voix du Nord fait savoir que les joueurs valides ont pu travailler sur le plan musculaire lundi avant une reprise ce mardi, et ajoute qu’il a été décidé de fermer le centre de formation jusqu’à la fin de la semaine et qu’un processus de désinfection des espaces de travail se met en route. « Même si le match vient à se jouer, les conditions de préparation ne sont clairement pas idéales au regard des incertitudes, tout comme les moyens à disposition du staff en terme de joueurs disponibles pour constituer le groupe qui irait au Vélodrome », ajoute Lensois.com. Pour l’heure, la seule bonne nouvelle vient du fait que la conférence de presse soit maintenue ce mercredi midi. Jusqu’à quand ?