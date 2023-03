OM - RC Strasbourg : Tudor défend ses choix, charge l’arbitre et n’a pas digéré Rennes

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

L’OM a peut-être dit définitivement adieu à ses rêves de titre en étant accroché par le RC Strasbourg, hier, au stade Vélodrome (2-2). Après avoir perdu Leonardo Balerdi rapidement, les hommes d’Igor Tudor ont pourtant mené de deux buts avant de se faire reprendre dans le money time.

« Pour moi, ce qui fait la différence sur ce match, c’est le carton rouge inexistant, a déploré Igor Tudor L’arbitre (M. Pignard) s’est trompé car il n’a pas compris la différence que moi j’ai connue en tant que joueur, entre le fait d’être simplement touché et celui d’être vraiment poussé. Avec le penalty non sifflé contre Alexis Sanchez à Rennes (succès 1-0), cela fait deux injustices sur les deux dernières rencontres. »

Lancé sur ses choix de faire sortir ses attaquants en pensant le score acquis, le coach de l’OM s’est justifié : « Ces changements étaient logiques par rapport au jeu de plus en plus long de nos adversaires. Et les deux buts concédés sont quand même arrivés de cette manière-là… C’est vraiment dommage car, à 2-0, on pensait avoir obtenu la victoire. C’est une grande déception pour tout le monde. Mes joueurs étaient déçus et tristes, mais il faut prendre ce point et regarder vers l’avant. »