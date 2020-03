OM, Reims, OL, ASSE : le bon, la brute et le truand de la 27e journée de L1

true

Le bon : Dario Benedetto (OM)

Pointé du doigt pour son manque d’efficacité ces derniers mois, l’Argentin a répondu de manière brillante en s’offrant un triplé sur la pelouse des Costières pour offrir à Marseille une victoire précieuse sur la pelouse de Nîmes (3-2). « Pipa » a d’abord marqué un but de renard sur un service de Bouna Sarr (10e), puis d’un joli lob a donné l’avantage aux siens (36e) avant de parachever le succès d’un but heureux plein d’abnégation (69e). 3 tirs, 3 buts et 100% de réalisme. Avec désormais 11 buts en L1, l’ancien de Boca Juniors se rapproche de l’objectif des 15 buts initialement fixé.

3 – Dario Benedetto v Nîmes ce soir : – 3 tirs tentés, 3 buts ⚽️ – 1er Marseillais auteur d’un triplé en L1 depuis Thauvin le 25 novembre 2018 v Amiens – 9 buts à l’extérieur, personne ne fait mieux en Ligue 1 cette saison Grantatakan. pic.twitter.com/GaxnT0aljb — OptaJean (@OptaJean) February 28, 2020

La brute : Predrag Rajkovic (Stade de Reims)

A Monaco, le portier serbe a écoeuré tout le monde, permettant à son équipe de Reims de ramener le point du nul (1-1). S’il a été contraint de s’incliner sur un penalty de Wissam Ben Yedder, l’ancien gardien du Maccabi Tel Aviv est à créditer d’une prestation monstrueuse avec six arrêts décisifs et même la rarissime note de 9/10 octroyée par le quotidien L’Equipe. Il faut dire que c’est un Rajkovic en fusion qui s’est substitué à ses défenseurs pour mettre au supplice l’attaque de feu princière. Mention spéciale à son arrêt aux frontières du réel dans le money-time…

Le(s) truand(s) : Anthony Lopes (OL) et Mathieu Debuchy (ASSE)

Dimanche soir, 76e minute du derby OL – ASSE (2-0, score final) : sur le terrain, les esprits s’échauffe et Lucas Tousart va brancher Mathieu Debuchy alors que son gardien Anthony Lopes reste au sol. S’en suit un début d’empoignade entre joueurs des deux camps. La cause ? Mathieu Debuchy arrive derrière le gardien lyonnais et l’empêche de dégager. Lopes reste au sol et se plaint d’un coup sur son pied. En réalité, le capitaine des Verts n’a pas touché le gardien rhodanien mais bel et bien le ballon.

Mais difficile de savoir qui est le plus roublard des deux entre le simulateur Lopes et le vicieux Debuchy. C’est sans doute pour cela que Monsieur Schneider n’a pas sorti de deuxième carton jaune (synonyme de rouge) pour le défenseur des Verts, lequel le méritait amplement du fait des règlements. En effet, la loi 12 stipule qu’un joueur doit « être pénalisé pour jeu dangereux s’il joue ou tente de jouer le ballon alors que le gardien de but est en train de le lâcher » et qu’il y a faute « lorsqu’un joueur entrave de façon antisportive les mouvements du gardien de but ». Dans tous les cas, il y avait carton.