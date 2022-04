OM, Rennes, Strasbourg, OL, Nice, LOSC, Lens : Pierre Ménès ajoute un invité surprise au podium

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Joie des matches en semaine : toutes les rencontres de la 33e journée de Ligue 1 auront lieu dans la soirée (à 19h puis 21h). Avec quelques affiches au programme, comme RC Strasbourg-Stade Rennais, on peut penser qu’une partie de la saison pourrait notamment se jouer dans le haut du tableau. Invité à donner son avis sur la course à l’Europe, et plus précisément au podium, Pierre Ménès ne s’est pas caché derrière son petit doigt. Le chroniqueur y a même ajouté un invité surprise : l’AS Monaco !

« Monaco, ce n’est plus la même équipe »

« L'ASM est sur une belle dynamique et vient se mêler à la course pour le podium, a-t-il analysé sur son blog. Visiblement ce n’est plus la même équipe depuis sa victoire face au PSG (3-0) mais aussi après Strasbourg. C’est la dernière défaite de l’ASM en championnat. L’équipe fonctionne mieux. Les résultats de l’équipe sont bien meilleurs depuis qu’Aurélien Tchouameni et Fofana sont de nouveau alignés ensemble. On n’a plus le droit à Jean-Lucas. Beaucoup de choses vont se jouer lors face à Nice. C’est là qu’on verra. »

Face à Pierrot : “Les joueurs lyonnais ne semblent pas concernés par les objectifs de l’OL”



Monaco sur le podium ? Bordeaux et Metz déjà condamnés ? L'OL trahi par ses cadres ? J'y réponds dans cette vidéo...https://t.co/uSseAmS5nG — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 19, 2022

Pour résumer À quelques encablures de la 33e journée de Ligue 1, qui verra une première salve de matches à 19h puis une autre en prime time, Pierre Ménès s’est positionné dans la course à l’Europe en fin de saison. L'AS Monaco y est présente.

Bastien Aubert

Rédacteur