OM : Rongier a ramené l’un des secrets les mieux gardés du FC Nantes

false

e transfert de Valentin Rongier du FC Nantes à l’OM cet été est une vraie réussite. Trois mois après la fin de discussions âprement achevées en toute fin de mercato, le milieu de 25 ans a signé dans le club qu’il voulait rejoindre à tout prix.

Le choix de Rongier est pertinent quand on voit la confiance que lui témoigne l’entraîneur André Villas-Boas. L’ancien capitaine du FC Nantes a même distillé sa première passe décisive phocéenne contre les Girondins de Bordeaux (3-1), pour Nemanja Radonjic. S’il s’est aussi bien bien intégré au collectif de l’OM, c’est parce que le Mâconnais joue simple, ne triche pas et a gardé l’ADN du FC Nantes.

« Être tout le temps en mouvement, la base du foot »

« Être tout le temps en mouvement, la base du foot pour moi. Une passe et tu te remets en mouvement, que ce soit pour recevoir le ballon ou pour créer de l’espace pour ton partenaire, a-t-il déjà expliqué dans L’Équipe. Le coach Samuel Fenillat, le responsable du centre de formation, nous répétait : pour réussir, il faut être un joueur fiable. Rarement blessé, qui n’a pas de performances en dents de scie. Qui peut être moyen, mais moyen plus, pas le joueur très bon sur un match, puis très mauvais pendant deux, etc. Avoir des performances homogènes, régulières, que le coach se dise, en mettant ton nom dans le 11 des titulaires, je sais qu’il ne va pas mettre en danger l’équipe. »