OM – SC Amiens (2-2) : Payet a fait sa tête de lard en coulisses

L’OM ne brille plus de mille feux. Après avoir concédé le nul vendredi à domicile devant le SC Amiens (2-2), les hommes d’André Villas-Boas ont encore flanché au moment de se rassurer sur ses poursuivants dans la course à la Ligue des champions.

Pierre Ménès a livré son analyse du match à l’Orange Vélodrome. « L’OM a laissé passer une énorme occasion de consolider sa deuxième place, a décrypté le consultant de Canal+ sur son blog. Auteurs d’une fin de match erratique et sauvés par la barre sur une tête de Guirassy, les Olympiens ne gagnent plus au Vélodrome et semblent piocher physiquement. Cette mauvaise opération a été mal vécue par Villas-Boas qui, pour une fois, a un peu pété les plombs en allant soulager sa frustration sur monsieur Letexier à l’issue du match, avec un carton rouge à la clé. »

Payet n’a pas traîné après le match

La soudaine montée en température du coach de l’OM pourrait rejaillir sur son groupe. Notamment sur Dimitri Payet (32 ans), particulièrement bougon après la rencontre. « Sorti à 2-0, Payet, le visage des mauvais jours, a semblé être le plus contrarié, glisse L’Équipe. Le meneur de jeu, beaucoup moins impliqué sur le repli défensif en ce moment, a pris sa douche sans traîner avant de filer en vitesse. » Dimanche, les Marseillais, qui devaient avoir leur week-end de libre, se sont retrouvés dans la matinée pour un entraînement qui n’était pas prévu au programme.