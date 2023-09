OM, Stade Rennais : Genesio cartonne les diffuseurs après sa polémique avec Marseille

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Avant la trêve, une polémique était née entre Bruno Genesio et l’OM après la diffusion par Prime Vidéo de propos de l’actuel coach du Stade Rennais, discutant avec son homologue brestois Eric Roy au sujet de Marseille.

Au retour du vestiaire, Bruno Genesio avait laissé entendre, dans des termes pas très courtois (« Alors eux (Marseille, NDRL), ils ont un cul comme ça ! Sur les quatre premiers matchs qu'ils font, ils prennent huit points. Mais c'est optimisé à 200% »), que l’OM avait beaucoup de chance sur son début de saison.

« Ce sont des journalistes de bas étage »

La diffusion de ces images a d’ailleurs fortement déplu à Genesio, qui s’en est ému en conférence de presse ce jeudi : « Cela m’a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup énervé. Si on veut que les droits TV augmentent, les diffuseurs ont besoin des entraîneurs et des joueurs. Et nous, on a besoin d’eux. Mais je pense que ce n’est pas en ayant ce genre de méthode que l’on peut bien travailler ensemble. Je me suis fait des ennemis à Marseille alors que j’aime beaucoup ce club. Mais c’est surtout la manière dont ça a été fait qui m’a énervé. Ce sont des journalistes de bas étage ».

Samedi après-midi, les retrouvailles entre Bruno Genesio et les équipes de Prime pour le match Rennes – Lille promettent d’être … tendues.

