OM, Stade Rennais – Mercato : le Ben Arfa d’Italie est très intéressé

true

Jérémie Boga, qui s’est taillé une réputation de dribbleur patenté en Serie A, va quitter Sassuolo au mercato. Le milieu offensif (23 ans) ne dirait pas non à l’OM et au Stade Rennais.

Jérémie Boga sait se faire entendre. Déjà volubile dans la presse la semaine dernière, le milieu offensif de Sassuolo multiplie les prises de parole pour clarifier son avenir. Bien dans ses crampons, celui qui s’est taillé une réputation d’excellent dribbleur en Serie A ne dirait pas non à un retour en L1, lui qui est natif de Marseille et qui a porté les couleurs du Stade Rennais (2015-2016).

« Un futur en France ? Pourquoi pas, je ne suis pas fermé. J’ai entendu parler de contacts avec Rennes, mais mon frère ne m’en a pas informé. L’OM, c’est un rêve depuis tout petit, je l’ai toujours dit. Pourquoi pas un jour ! Mais avec eux, c’est peut-être compliqué cette saison. Et je n’ai eu aucun contact », explique-t-il dans L’Équipe. Sur le départ cet été, Boga veut viser plus haut en raison des ambitions élevées.

Boca veut jouer une coupe d’Europe

« J’ai toujours eu des objectifs élevés. Je n’ai que 23 ans. Je suis encore jeune, j’ai encore beaucoup de temps pour progresser et atteindre le niveau que j’ambitionne dans ma carrière, poursuit-il. Rester en Serie A dans un gros club, bien sûr que ça m’intéresserait. J’adore ce championnat, j’y prends beaucoup de plaisir. Mais je ne reste pas fermé aux options à l’étranger (Dortmund et MU ont également pris des renseignements). Et même si je reste à Sassuolo, il va falloir que je franchisse un palier cet été : jouer la Coupe d’Europe. C’est mon objectif. » L’OM et le Stade Rennais joueront l’Europe la saison prochaine…